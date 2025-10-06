Bad Bunny responde con humor a las críticas por su show en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- "¿Cómo Bad Bunny va a estar en el Super Bowl?", es la pregunta que muchos se hicieron luego de que el reaggaetonero fuera anunciado como el protagonista del show del medio tiempo.

Sin embargo, y tras una ola de críticas, el llamado "Conejo Malo" no rehuyó el tema; incluso, lo convirtió en humor durante el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live", donde fungió como presentador.

"Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl", dijo entre los gritos del público. "Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluyendo a Fox News", agregó mientras se proyectaba un video (editado) en el presentadores y políticos decían: "Bad Bunny es mi artista favorito y debería ser el próximo presidente".

Ya en un tono mucho más serio, Benito reconoció que este es un logro compartido con toda la comunidad latina, la cual ha sufrido los estragos de la actual administración de Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar", expresó en español.

El intérprete de "Ojitos lindos" concluyó su discurso con un mensaje en inglés para sus detractores: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

La confirmación de Bunny en el medio tiempo de la NFL trajo varias críticas, no sólo porque se trata de un artista latino que canta en español; sino, porque excluyó a Estados Unidos de su más reciente gira por las redadas antimigrantes.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. Cabe mencionar que el puertorriqueño no es el primer latino en encabezar este show. Desde 2019, cuando Roc Nation se unió a la NFL, han pasado artistas como Shakira.