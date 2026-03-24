BAD BUNNY Y T. SWIFT GALARDONADOS EN PREMIOS ODEÓN

Bad Bunny, Taylor Swift, Rosalía, W Sonud o Sabina fueron algunos de los galardonados este lunes en los Premios Odeón 2026, celebrados desde hace 7 años en España, que reconocen principalmente los trabajos de artistas con mayores éxitos en ventas.

En las categorías internacionales, el álbum ´Debí tirar más fotos´ de Bad Bunny fue el ganador de "mejor álbum latino" y ´La Plena (w Sound 05)´ de los colombianos W Sound, Beéle y Ovy on the drums se hizo con el premio a "mejor canción latina".

De este combo, además Beéle recibió otro premio, el de artista revelación.

Los premios son organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, que este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos galardones en 27 categorías. La lista de premiados internacionales se cerró con la mundialmente reconocida Taylor Swift, con ´The Life of a Show Girl´, como "mejor álbum internacional".

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