logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BAD BUNNY Y T. SWIFT GALARDONADOS EN PREMIOS ODEÓN

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY Y T. SWIFT GALARDONADOS EN PREMIOS ODEÓN

Bad Bunny, Taylor Swift, Rosalía, W Sonud o Sabina fueron algunos de los galardonados este lunes en los Premios Odeón 2026, celebrados desde hace 7 años en España, que reconocen principalmente los trabajos de artistas con mayores éxitos en ventas.

    En las categorías internacionales, el álbum ´Debí tirar más fotos´ de Bad Bunny fue el ganador de "mejor álbum latino" y ´La Plena (w Sound 05)´ de los colombianos W Sound, Beéle y Ovy on the drums se hizo con el premio a "mejor canción latina".

    De este combo, además Beéle recibió otro premio, el de artista revelación.

      Los premios son organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, que este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos galardones en 27 categorías. La lista de premiados internacionales se cerró con la mundialmente reconocida Taylor Swift, con ´The Life of a Show Girl´, como "mejor álbum internacional".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cristian Castro insiste en cantar con Luis Miguel: busca colaboración
    Cristian Castro insiste en cantar con Luis Miguel: busca colaboración

    Cristian Castro insiste en cantar con Luis Miguel: busca colaboración

    SLP

    El Universal

    Cristian Castro destacó su admiración por artistas jóvenes y su interés en colaborar con Luis Miguel.

    Samo responde a Mario Domm tras ser exhibido en Irapuato
    Samo responde a Mario Domm tras ser exhibido en Irapuato

    Samo responde a Mario Domm tras ser exhibido en Irapuato

    SLP

    El Universal

    El cantante pidió disculpas públicas a los fans y rechazó las acusaciones de falta de compromiso.

    Moana live-action: Disney revela primer tráiler y elenco
    Moana live-action: Disney revela primer tráiler y elenco

    Moana live-action: Disney revela primer tráiler y elenco

    SLP

    El Universal

    La película dirigida por Thomas Kail se filmó en Hawái y Atlanta, buscando autenticidad cultural y visual.

    Sanción a ambulancia que transportó a Natalia Jiménez en CDMX
    Sanción a ambulancia que transportó a Natalia Jiménez en CDMX

    Sanción a ambulancia que transportó a Natalia Jiménez en CDMX

    SLP

    El Universal

    El reglamento para ambulancias en CDMX prohíbe el uso de luces y sirenas sin urgencia médica, lo que incumplió la unidad que transportó a Natalia Jiménez.