Balean autobús de Los Recoditos en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de Los Recoditos vivieron momentos de tensión cuando unos sujetos abrieron fuego al camión en el que viajaban, durante un supuesto intento de asalto.

Los hechos, de acuerdo con información publicada por la revista TVyNovelas, sucedieron la madrugada de este lunes, mientras el grupo circulaba por la carretera Morelia-México, después de haber ofrecido un concierto en el estado de Guanajuato. Según el representante de la banda, Christian Oronia, alrededor de a las 3:25 horas, un automóvil los alcanzó y comenzó a dispararles.

Aunque los integrantes iban a bordo del autobús al momento del ataque, nadie salió lastimado; sin embargo, una de las balas estuvo muy cerca de herir al conductor. Por fortuna, alcanzó a reaccionar a tiempo y logró sacar a todos sanos y salvos de la balacera: "Ve que hay adelante una salida hacia Guadalajara y eso es lo que hacemos: el chofer agarra la salida a Guadalajara", dijo Oronia.

Por su parte, uno de los miembros de la agrupación, habló para el programa "Despierta América" y dejó entrever la posibilidad de que el ataque iba destinado para el chofer: "Un disparo fue más crítico porque no sabemos si le quisieron tirar y dar al chofer. (El disparo) quedó a escasos 40 centímetros de su cabeza, imagínate, Dios guarde y gracias a Dios todos estamos bien", expresó.

Asimismo reveló que todos pudieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que agradecen que la situación no haya pasado a mayores: " Varios ya iban dormidos, otros veníamos acostados, pero escuchamos el golpe, los disparos", agregó.

El músico explicó, además, que otra de las posibilidades es que todo se haya tratado de un intento de asalto: "Son intentos de asalto que a veces piensan que traemos dinero, que se maneja mucho dinero; en carretera la verdad es que no", finalizó, aunque no detalló su levantaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La agrupación mexicana, actualmente, se encuentra con la gira y promoción de su disco "¿En qué les molesta?" y hace unos días estuvieron en la Arena CDMX junto a la banda El Recodo, Julio Preciado y otros invitados.