Banda El Recodo lanza duetos con Juanga y La India

Este 28 de agosto se cumplirá el sexto aniversario luctuoso del cantante y compositor Juan Gabriel, y para tener fresca su memoria, Banda El Recodo dio a conocer el sencillo "Ya", que grabó al lado del "Divo de Juárez" y la cantante de salsa La India.

En charla con los medios, Alfonso "Poncho" Lizárraga comentó que este video les trae buenos recuerdos pues Juanga pudo convivir con una nueva generación de músicos.

"Hubo un momento donde empezó a pedir canciones que a él le gustaban y lo acompañamos con la banda. Puedo decir que vimos a Juan Gabriel, pero terminamos conociendo a Alberto Aguilera Valadez y eso nunca se olvidará".

Cuando le señalaron si tendrían un problema legal por mostrar este tema inédito, Poncho mencionó: "Esto se da no por iniciativa de la banda. La disquera lo avaló por el lanzamiento de 'Los Dúo 3'. Nosotros descartaríamos un proyecto si sabemos que no va conforme a las leyes, porque no nos gusta meternos en problemas legales ajenos. Nosotros sí tenemos grabaciones con él, pero ahí se quedarán", dijo.