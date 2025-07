Bárbara Torres comparte su experiencia en MasterChef Celebrity Generaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con el sobrenombre de "La argentina más mexicana" el pasado fin de semana Bárbara Torres preparó su último platillo dentro de la cocina más famosa de México en "MasterChef Celebrity Generaciones", situación que más que tristeza dejó en la actriz dejó un sentimiento de gratitud, según contó a EL UNIVERSAL.

"Sí me dio tristeza, obviamente, porque es un programa que si me hubieran dicho, 'Vas a seguir hasta el final pero sin competir, pero vas a seguir cocinando', lo hubiera seguido haciendo, feliz de la vida", confesó la comediante.

"Por eso me da tristeza porque fue una salida de un programa muy entrañable, pero no triste de sufrimiento, todo lo contrario, salgo feliz, tuve una experiencia súper agradable, una experiencia muy bonita, me reencontré conmigo de una forma espectacular, conecté con algo que no sabía que era la cocina, la comida específicamente, entonces siento que gané, gané demasiado", continuó.

Este sobrenombre que primeramente fue pronunciado por el resto de participantes del reality show le fue otorgado por su capacidad de interpretar y recrear la cocina mexicana, incluso mejor que algunos de sus compañeros mexicanos.

"Híjole, eso me emocionó hasta el fondo de mi corazón. Me llené de orgullo porque como dice Chavela Vargas, ´las mexicanas nacemos donde queremos´, Aunque no soy mexicana no importa, hay lugar para todos en este planeta. La verdad me encanta porque yo elegí a México en mi vida, en el mundo lo elegí como mi hogar. Entonces, imagínate qué bonito que alguien te diga eso", recordó conmovida.

"La cocina mexicana es característica y es difícil, si es una comida muy elaborada, es una comida que hay que saber mucho el proceso, hay que conocerla, es de muchas especies diferentes, que si le pones una cosa ya cambió el sabor, si la haces diferente la forma ya es otra cosa. Tiene un secreto bastante interesante, pero creo que encontré la puntita del iceberg", agregó.

Sin duda alguna algo que la cocina provoca en la gente son los recuerdos, y durante la participación de Bárbara Torres en "MasterChef Celebrity", la actriz pudo reconectarse con su padre así como con la cocina misma.

"Yo soy más de postres, no de cocina salada, para mí fue totalmente un reto y aprendí la conexión que es la comida con el alma, eso me encantó, más cuando me recomendaron ver la película Como una para chocolate y justamente como era de comida nunca me había llamado la atención, pero luego entendí muchas cosas, como el día que la protagonista cocina alegre, o cocina triste, lo que genera la comida en la persona que la recibe, lo importante que es el vínculo del amor con la comida", dijo.

"Mi papá era una persona que le encantaba cocinar y hacía cenas con amigos. Los domingos por la mañana cuando nos hacía comer, algunas cosas que necesitaban era ese ingrediente, el pimiento morrón. Él lo ponía justamente al lado de la hornada hasta sacarle la pielcita y ese olor a quemado es muy particular, entonces a mí ese olor me despertaba un recuerdo y digo, 'Ay, qué rico, papá, está haciendo algo'", siguió.

Por otra parte, Barbara compartió que lo que sigue luego de su participación en "MasterChef Celebrity Generaciones" es mucho trabajo, "empecé otra vez en Humor sin barreras, que es lo que hacemos en el ciclo de comedia con el teatro y que grabamos dos veces al mes. Sigo con la obra Menopausia, la culpa de las hormonas, desde hace ya un año y medio que la tenemos con teatro lleno todos los jueves 8:30 de la noche. Sigo con mi escuela de teatro, que estamos construyendo actores, la verdad muy contenta que ya estamos ampliando más. Vamos a poner la carrera de actuación completa de lunes a viernes aprobada por la SEP"

"Sigo con el show que hago con Bettina Salazar, con la conferencia que tengo también con ella, sobre el cáncer, la menopausia, andamos con Miguel Briones próximamente por hacer el show infantil otra vez, regresa la Excelsa, tenemos ganas de traer el show infantil que hice hace mucho tiempo, familiar más que infantil, así que con muchas cosas, y es que soy un poquito inquieta", añadió.

Finalmente, la actriz y comediante reflexionó sobre su paso por la cocina más famosa de México, "Este reality me reacomodó la vida, de una forma muy bonita y muy positiva, me reencontré con la repostería, salió otra vez esta Bárbara que todo el mundo conoce que es una persona alegre, una persona divertida, sí soy gritona y ni modo, así soy".