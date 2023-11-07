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BARBRA STREISAND PIDIÓ A APPLE QUE SIRI PRONUNCIARA BIEN SU APELLIDO

Por EFE

Noviembre 07, 2023 03:00 a.m.
A

LA CANTANTE Y ACTRIZ BARBRA STREISAND HA REVELADO QUE PIDIÓ AL DIRECTOR DE APPLE, TIM COOK, QUE HICIERA QUE EL ASISTENTE VIRTUAL DEL IPHONE SIRI PRONUNCIARA BIEN SU APELLIDO. CUANDO SE DIO CUENTA DE QUE SIRI PRONUNCIABA MAL ‘STREISAND’, LA INTÉRPRETE LLAMÓ A COOK PARA QUEJARSE.”MI NOMBRE NO SE ESCRIBE CON Z. ES ‘STREI-SAND’, COMO LA ARENA (‘SAND’, EN INGLÉS) DE LA PLAYA.”PENSÉ QUE DEBERÍA LLAMAR AL DIRECTOR DE APPLE, TIM COOK, Y ÉL HIZO QUE SIRI CORRIGIERA LA PRONUNCIACIÓN DE MI NOMBRE. ¡ESA ES UNA DE LAS VENTAJAS DE LA FAMA!”, HA RELATADO. 

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