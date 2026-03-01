´BELÉN´, GOYA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
La película argentina ´Belén´, de Dolores Fonzi, se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra esta noche en Barcelona.
´Belén´ tenía como contrincantes a ´La misteriosa mirada del flamenco´, de Diego Céspedes (Chile); ´La piel del agua´, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ´Manas´, de Marianna Brennand (Brasil), y ´Un poeta´, de Simón Mesa Soto (Colombia).
Fonzi, al recoger el premio, alertó a España sobre el auge de la ultraderecha.
La actriz y directora aseguró que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, citó el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.
Basada en el libro ´Somos Belén´, de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.
