´BELÉN´, GOYA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Por EFE

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
´BELÉN´, GOYA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

La película argentina ´Belén´, de Dolores Fonzi, se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra esta noche en Barcelona.

´Belén´ tenía como contrincantes a ´La misteriosa mirada del flamenco´, de Diego Céspedes (Chile); ´La piel del agua´, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ´Manas´, de Marianna Brennand (Brasil), y ´Un poeta´, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Fonzi, al recoger el premio, alertó a España sobre el auge de la ultraderecha.

La actriz y directora aseguró que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, citó el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

Basada en el libro ´Somos Belén´, de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina. 

