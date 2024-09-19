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BELINDA DERROCHA ELEGANCIA EN MINIFALDA

Por El Universal

Septiembre 19, 2024 03:00 a.m.
A

BELINDA, UNA DE LAS FIGURAS MÁS INFLUYENTES DE LA MODA EN EL MUNDO HISPANO, SORPRENDIÓ RECIENTEMENTE EN NUEVA YORK AL LUCIR UN CONJUNTO DE LA ICÓNICA MARCA CHANEL QUE DERROCHABA ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN. OPTÓ POR UNA COMBINACIÓN IMPECABLE DE UNA CAMISA DE MANGA LARGA Y UNA MINIFALDA, AMBAS PIEZAS CON UN DISEÑO ESTRUCTURADO Y UN PATRÓN GEOMÉTRICO. LA MINIFALDA TIENE UN CORTE AJUSTADO QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LAS TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS, DESTACANDO POR SU SIMPLICIDAD Y ELEGANCIA. SU LONGITUD ES CORTA, LO QUE LE AÑADE UN TOQUE JUVENIL Y MODERNO AL CONJUNTO.

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