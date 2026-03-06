Belinda lanza indirecta a su ex

La cantante Belinda reapareció en plena ola de rumores que involucran a su exnovio Gonzalo Hevia Baillères quien, supuestamente, mantiene un romance con la actriz británica Emma Watson.

Hasta ahora, Belinda no ha emitido declaraciones sobre el supuesto romance de su ex con la actriz; sin embargo, sí reapareció en sus redes para publicar un meme donde compara su nueva melena castaña con un perro xoloitzcuintle despeinado. A pesar de su silencio, el meme provocó múltiples reacciones en internet. Incluso circuló un video elaborado con inteligencia artificial que simula una reacción de la artista ante las imágenes del empresario con la británica.

Por su parte, la cuenta de HBO plataforma de streaming que tiene la saga de "Harry Potter" en su catálogo, también entró al chisme al publicar un meme de Emma como Hermione Granger con una frase en doble sentido. "A Hermione siempre le han gustado los gatos...", se lee.