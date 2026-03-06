logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Belinda lanza indirecta a su ex

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Belinda lanza indirecta a su ex

La cantante Belinda reapareció en plena ola de rumores que involucran a su exnovio Gonzalo Hevia Baillères quien, supuestamente, mantiene un romance con la actriz británica Emma Watson.

Hasta ahora, Belinda no ha emitido declaraciones sobre el supuesto romance de su ex con la actriz; sin embargo, sí reapareció en sus redes para publicar un meme donde compara su nueva melena castaña con un perro xoloitzcuintle despeinado. A pesar de su silencio, el meme provocó múltiples reacciones en internet. Incluso circuló un video elaborado con inteligencia artificial que simula una reacción de la artista ante las imágenes del empresario con la británica.

Por su parte, la cuenta de HBO plataforma de streaming que tiene la saga de "Harry Potter" en su catálogo, también entró al chisme al publicar un meme de Emma como Hermione Granger con una frase en doble sentido. "A Hermione siempre le han gustado los gatos...", se lee.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mariazel explica hospitalización de su bebé por gastroenteritis
Mariazel explica hospitalización de su bebé por gastroenteritis

Mariazel explica hospitalización de su bebé por gastroenteritis

SLP

El Universal

El bebé de Mariazel se recupera tras ingreso hospitalario; la familia mantiene vigilancia médica constante.

Britney Spears detenida por conducir ebria en California
Britney Spears detenida por conducir ebria en California

Britney Spears detenida por conducir ebria en California

SLP

El Universal

Su representante confirmó que se implementa un plan para apoyar su bienestar y cumplimiento legal.

¿Quién ganará en los Oscar?
¿Quién ganará en los Oscar?

¿Quién ganará en los Oscar?

SLP

AP

La 98.ª edición de los Oscar promete sorpresas tras resultados de premios previos.

Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore
Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

Fans expresan preocupación por delgadez de Demi Moore

SLP

El Universal

La actriz de 63 años mostró una figura muy delgada en la entrega de premios en Los Ángeles.