BELINDA SE DESPIDE DE CARLOTA

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Belinda se despide de las filmaciones de "Carlota", la serie en la que le da vida a la emperatriz narra la trágica historia de Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano. La trama aborda la ambición política, la locura, el amor y la traición desde una perspectiva íntima y moderna.

La cantante se despidió del personaje y confesó que se descubrió a través de él, que la transformó y que le enseñó muchas cosas, consideró que ha sido una de las etapas más difíciles a nivel personal y profesional, ya que la entrega, dijo, la llevaron a lugares muy vulnerables y momentos en los que incluso se olvidó de ella.

"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".