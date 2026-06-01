BELINDA SE DESPIDE DE CARLOTA
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Belinda se despide de las filmaciones de "Carlota", la serie en la que le da vida a la emperatriz narra la trágica historia de Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano. La trama aborda la ambición política, la locura, el amor y la traición desde una perspectiva íntima y moderna.
La cantante se despidió del personaje y confesó que se descubrió a través de él, que la transformó y que le enseñó muchas cosas, consideró que ha sido una de las etapas más difíciles a nivel personal y profesional, ya que la entrega, dijo, la llevaron a lugares muy vulnerables y momentos en los que incluso se olvidó de ella.
"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".
no te pierdas estas noticias
Chespirito revive en anuncio de convocatoria de México para Mundial
El Universal
El anuncio oficial incluyó la voz recreada de Chespirito, reforzando el orgullo y la unidad nacional en el proceso mundialista.
Paulina Rubio grabó videoclip con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver
El Universal
El video de Yo no soy esa mujer incluye a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver y Mónica Noguera.
Minecraft anuncia secuela de película para 2027
El Universal
La película 'A Minecraft Movie Squared' promete ser más ambiciosa que la primera entrega.