Bella Thorne apoya a Musk por vetar a Kanye West de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La actriz Bella Thorne, quien participó como protagonista en la película "El tiempo es ahora", apoyó la decisión del empresario Elion Musk de expulsar de Twitter al rapero Kanye West, luego de que este se viera en la polémica por hacer pública su admiración hacia el dictador Adolf Hitler y lanzara comentarios ofensivos hacia la comunidad judía.

El rapero fue invitado al programa "InfoWars" donde habló sobre los aspectos positivos que ve en Hitler, el líder alemán que causó el sufrimiento y muerte de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, asimismo compartió a través de su perfil en la red social el símbolo del partido Nazi: La estrella de David.

"Él inventó la autopsia, inventó el micrófono que yo mismo uso como músico, y no puedes decir en voz alta que esta persona hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto de las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor. Especialmente Hitler", dijo.

Ante las polémicas declaraciones y la acción de Musk, Bella dijo a "TMZ": "Elon es un tipo genial y muy agradable. Sinceramente, creo que si eso es lo que es la libertad de expresión, entonces, a la mierda la libertad de expresión. Nadie debería tener derecho a decir las cosas (de Kanye), ahora. Así que creo que joder, sí, Elon".

No es la primera vez que el CEO toma la decisión de eliminar temporalmente al ex de Kim Kardashian, ya que hace dos semanas también estuvo suspendido.

Cabe mencionar que la actriz tiene una relación de amistad con el empresario.

Pese a que Musk aseguró que hizo lo mejor que pudo cuando Kanye publicó la estrella de David, el cantante volvió a violar las reglas contra la incitación de violencia: "La cuenta será suspendida", tuiteó el mismo día que la celebridad acudió al programa.

Aunque West dijo que ama a los judíos también manifestó que ama a los nazis, opinó: deberían de dejar de criticar a los miembros del partido.