Ben Shapiro hace incendiaria crítica a película "Barbie"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- A Ben Shapiro no sólo no le gustó la película de "Barbie", la encontró repulsiva e incluso durante la reseña que hizo en su canal de YouTube optó por quemar una muñeca. Una analogía de lo que trataría el video de 42 minutos en el que literalmente destrozó la cinta de Greta Gerwig y su argumento.

Antes de iniciar con la reseña de la película, el comentarista político y locutor de radio advierte que sólo vio "Barbie" porque sus productores lo llevaron a ver la película que tiene como protagonistas a Margot Robbie y Ryan Gosling.

Sin embargo, su punto de vista no ha sido bien recibido entre el público, luego de que "Barbie" se posicionó como la película número del verano, dejando muy lejos a "Oppenheimer" del director Christopher Nolan, que se estrenó el mismo día en el cine.

En Internet, el comentarista ha sido criticado por usuarios de redes sociales por la rigurosidad con la que calificó la película y los comentarios que hizo al respecto.

Entre los comentarios que recibió su video en YouTube se lee: "Sólo Ben Shapiro podría quejarse sobre una película el mismo tiempo que dura la película en sí misma", "Nadie... ni siquiera una niña de 8 años se tomó tan en serio la película como Ben", "Estoy tan orgulloso de que Ben Shapiro sepa lo que es ser una mujer. Es realmente útil", "Estoy segura de que los productores de la película le están agradeciendo a Ben la publicidad gratis".

¿Qué dijo Ben Shapiro sobre Barbie que "incendió" Internet?

Entre los argumentos que Shapiro utilizó para descalificar la película estuvo el guión y la clasificación de la película. Además de que descalificó la puntuación de 91 que la cinta recibió en Rotten Tomatoes.

El comentarista cuestionó que exista un argumento de hombre versus mujer y que la película califique el matriarcado de increíble, así como referencias que no podrían entender las niñas o adolescentes que acudan a las salas de cine.

Además, acusó que la película incluye lenguaje en doble sentido, así como referencias de acoso sexual hacia las mujeres.

Shapiro aseguró que una de las escenas incluso hace "una referencia tonta" al muro que pretendía construir el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México.

El comentarista político no dejó ningún cabo suelto y analizó la película de Greta Gerwig hasta el último minuto que duró.

Antes de conocer las críticas que le lloverían en redes sociales, se adelantó y en su comentario final aseguró que la razón por la cual analizó con rigurosidad la película fue porque miles de personas la verían y tiene un mensaje político e intenta crear una división entre hombres y mujeres.

¿Quién es Ben Shapiro?

Se trata de un comentarista político y locutor conservador que nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es abogado y desde 2012 es editor independiente de Breitbart News, mientras que en 2015 fundó The Daily Wire. Además de tener un podcast en iTunes y un canal de YouTube.

Es conocido por sus puntos de vista controvertidos sobre distintos temas, mismos que expresa en distintos espacios.