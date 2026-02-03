Billie Eilish convierte los Grammy en protesta contra ICE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- La cantante Billie Eilish transformó el escenario de los Grammy en una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), señalado recientemente por la muerte de Alex Pretti y Renee Nicole Good, residentes de Minneapolis.

Durante la ceremonia del domingo, en su 68 edición, Eilish recibió el premio a Mejor Canción del Año por su tema "Wildflower". Más allá de agradecer el reconocimiento, la intérprete aprovechó el momento para expresar su postura crítica hacia el gobierno de Donald Trump.

"Nadie es ilegal en tierra robada", declaró, retomando una consigna utilizada en protestas contra las políticas migratorias.

La artista también señaló que "las voces y las personas importan" e instó a la audiencia a no guardar silencio frente a la situación que atraviesa Estados Unidos. Su discurso culminó con un contundente "Fuck ICE".

Eilish portaba además un pin con la leyenda "Ice out" y exhortó a luchar y alzar la voz siempre que fuera necesario.

El discurso de Billie Eilish generó incomodidad en diversos usuarios, pero también en el actor Rob Schneider, conocido por su postura conservadora y su apoyo abierto a Trump.

A través de sus redes sociales, Schneider calificó el mensaje de la cantante como "incongruente" y señaló lo que consideró una contradicción entre sus palabras y su estilo de vida: "¡Su sauna, su piscina y su cerca de alambre de púas están en tierra robada!", escribió junto a una publicación que mostraba una supuesta propiedad de lujo de Eilish.

Incluso sugirió que la artista devolviera la mansión a agentes inmobiliarios de Beverly Hills.

El actor también compartió un video viral de una influencer estadounidense que, en medio de los aplausos a los discursos contra ICE, expresó su apoyo a los agentes del orden. Schneider acompañó el clip con la frase: "Apoyo a TODAS nuestras fuerzas del orden".