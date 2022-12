"Black Adam" también queda fuera del nuevo universo de DC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Lo que "Black Adam" no logró hacer en el cine sí lo está consiguiendo en la pantalla chica, pues a tan sólo dos días de su estreno en HBO, se ha convertido en la cinta más vista de la plataforma, lo que la ha convertido en tendencia en todas las redes sociales.

Pero ni este logro puso salvar a la cinta protagonizada por Dwayne Johnson de un trágico destino, y es que hace unos minutos, el actor reveló que el proyecto quedó fuera del nuevo universo cinematográfico de DC que está siendo planeado por el cineasta James Gunn, al menos por ahora.

"Quería brindarles una larga y esperanzada actualización de "Black Adam" en el nuevo universo de DC. James Gunn y yo hablamos, y "Black Adam" no estará en su primer capítulo de narración. Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en las que puedan utilizar al personaje en futuros capítulos del multiverso de DC", escribió en una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter.

Johnson también detalló que pese a la decisión del guionista, él se encuentra en toda la disposición de seguir trabajando juntos y continuará apoyando al estudio para sus futuros proyectos: "James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado para tener éxito. No es diferente ahora y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para ganar, y ganar en grande", agregó.

La noticia salió a relucir tan sólo unos días después de que el actor Henry Cavill confesara que no volverá a dar vida a Superman, y en medio de varias especulaciones sobre la cancelación de otras sagas como la de "Wonder Woman", "Batman" y "Aquaman".

Por su parte, las reacciones de los fans del luchador no se hicieron se esperar y muchos de ellos mostraron su descontento con los estudios por las decisiones que han estado tomando: "Te vamos a extrañar, Rey", "Estaba seguro de que "Black Adam" tendría una secuela", "Esto es decepcionante, pero muero de ganas de saber cuál será tu próximo proyecto", "Odio esto, primero Cavill, ahora tú... están matando a DC", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.