Blink-182 lanza nuevo disco, después de 12 años sin graba

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La alineación original de Blink-182 se ha reunido para lanzar "One more time", su noveno álbum de estudio y el quinto que Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge realizan juntos, pues el cantante principal abandonó la banda después de que saliera a la venta "Neighborhoods", una producción discográfica que data de hace 12 años.

Los seguidores se encuentran más que entusiasmados de que finalmente ha acabado la espera, pues el disco estará disponible en todas las plataformas de música.Fue el 11 de octubre del año pasado cuando Blink-182 dio la noticia a sus fans de que estaba de vuelta, en sentido figurado, porque en realidad el grupo siguió tocando y creando música con el apoyo vocal de Matt Skiba, cuando DeLonge decidió abandonarlos, sólo que esta vez lo haría nuevamente a lado de Tom, un deseo que sus fanáticas y fanáticos no creyeron que se cumpliría, ya que por años, los integrantes de la banda se mantuvieron distanciados.En el otoño pasado, Mark, Travis y Tom lanzaron el tema "Edging" y dieron a conocer la noticia de que emprenderían una gira mundial que daría inicio en México, lo que no sucedió debido a que a pocas semanas antes de que la banda pisara territorio mexicano, Barker sufrió una fractura en el dedo anular, mientras ensayaba en la batería como parte de los preparativos para sus primeros conciertos.Desde ese entonces, sus fans han atravesado un vaivén de emociones, en la zozobra de si Blink volverá a posponer alguna de las fechas del "World Tour 2023 / 2024" o que simple y sencillamente vuelva a darse un quiebre entre sus miembros, sin embargo, una de las esperas está por llegar a su final, pues luego de meses de que Travis confirmara que su álbum se estrenaría en octubre, tras resolver la duda de uno de sus fans en Instagram, "One more time" está a pocas horas de estar completamente disponible.El 21 de septiembre, la banda estrenó las canciones "One more time" y "More than you know", recibiendo muy buenas críticas de sus seguidores, quienes describieron los sencillos como una regresión a la década de los 2000, cuando la banda vivió su apogeo.Las ovaciones fueron dirigidas especialmente al tema que da título al álbum, ya que habla del camino que tuvieron que atravesar cada uno de sus integrantes separadamente para más tarde reencontrarse, pues fue el cáncer que, en su momento, les fue diagnosticado a Mark y Tom y el accidente de avión de Travis lo que los llevó a la decisión de reunirse para volver a hacer música juntos.En lo que va del mes, Blink también ha estrenado otros tres sencillos "Dance with me"; cuyo video musical es un homenaje a The Ramones, "Fell in love" y "You don´t know what you´ve got", que se estrenó hoy; mañana estarán disponibles los 11 temas que restan.Se trataría de la quinta producción discográfica en la que colaboran los tres, pues en los dos primeros discos; "Cheshire Cat" y "Dude Ranch", el baterista de la banda era Scott Raynor; mientras que en los cd's "California" y "Nine", la primera voz estuvo a cargo de Matt Skiba.