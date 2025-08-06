Bobby Pulido habla sobre su experiencia con Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En medio de la rivalidad con Olivia Collins, ahora Bobby Pulido rememoró cómo fue su relación con Ninel Conde en el set, ahora ella es una de las habitantes de "La casa de los famosos México". Sin embargo, no fueron gratos recuerdos, según declaró.

A través del podcast "Con Melo Montoya", el intérprete de "Desvelado" contó cómo fue su experiencia actuando con Ninel en la telenovela "Fuego en la sangre" (2008). Reveló que "no fue la más linda compañera" y contó cómo lo trató.

En la entrevista, el cantante habló sobre sus próximos proyectos y recordó su faceta como actor en la telenovela mexicana "Fuego en la sangre", donde compartió créditos con Ninel Conde.

Bobby Pulido describió al "Bombón asesino" como alguien "impaciente", pues, al parecer, ella no entendía bien el español del "Golden Boy".

"Ninel no fue la más linda compañera (...). Impaciente, y yo creo que lo que a mí me perjudicaba era que todavía no me sentía tan seguro con mi español. Es como si yo le hubiera dicho a ella: 'Vamos a cantar un tema juntos en vivo sin autotune', igual me voy a poner impaciente con ella. Lo entiendo", explicó Bobby Pulido.

Para finalizar el tema, recordó que era muy malo actuando en la telenovela y confesó que le costaba trabajo grabar sus escenas: "Sí era la 'Toma 37' y yo la regaba y la regaba", dijo Bobby Pulido.

Bobby Pulido próximamente se retirará de los escenarios para avanzar en su vida política.

Actualmente la estrella de regional mexicano está realizando su gira "Puerta Grande Tour", donde interpretará por última vez sus grandes éxitos como: "Se murió de amor", "Enséñame", "Vanidosa", "Qué más te puedo dar", "El cazador", entre otros.

Bobby Pulido se presentará este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional para despedirse de sus fans, luego de más de 30 años de carrera musical. Esta será la última oportunidad para ver y escuchar en vivo al ícono de la música tex-mex.