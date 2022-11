Brandi, hermana de Miley Cyrus, se pasea por la Roma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Mientras Miley Cyrus se encontraba haciendo las pruebas de sonido en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, para el espectáculo que dará esta noche en el cierre del festival Corona Capital, su hermana Brandi Cyrus aprovechó para turistear por la ciudad.

Esta mañana Brandi, junto con dos amigas, desayunaron en el restaurante Lalo! ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, lugar al que ya han acudido algunos famosos como Tony Dalton.

Al llegar a este establecimiento, las tres chicas escogieron una mesa que daba a la calle y mientras disfrutaban de un brunch, compartieron algunas imágenes en sus redes sociales para sus seguidores.

En ese mismo lugar, Brandi y sus acompañantes, disfrutaron de la música de un grupo de huapango que tocó a los comensales con violín y guitarra acústica, mientras hacían algunos zapateados.

Brandi salió en esta ocasión con la actriz Marta Pozzan. Anoche también se les vio juntas en una terraza en la capital del país.

Y al parecer lo que más les ha gustado de tierras mexicanas, es la comida, pues tras terminar de comer, se dirigieron a probar uno de los postres más distintivos de nuestra cultura, los churros. Su siguiente parada fue en El Moro, donde ninguna de las tres perdió el humor y se mostraron sonrientes en todo momento.

Algunas canciones que interpretó Miley en su soundcheck son los temas "Angels like you", "Bang bang", "Nothing breaks like a heart".

Desde este sábado un grupo de fans de esta estrella del pop se reunieron en Paseo de la Reforma que deseaba verla, incluso cantaron un fragmento de su hit "Party in the U.S.A", pero adaptado a la Ciudad de México.

Por si fuera poco, durante la noche le llevaron mariachis afuera del hotel The St. Regis, quienes interpretaron canciones como "Si nos dejan" y "Las mañanitas".