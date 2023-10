BRITNEY SPEARS DEJA LAS REDES SOCIALES

Antier, habló de su libro de memorias “The Woman In Me”, cuyo contenido se remonta a hace 20 años, expresó: “Esa era yo en ese entonces... eso ya es cosa del pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo... ¡Es precisamente por eso que me retiré del negocio hace 4 años!” Tras ello, empezó a eliminar algunas de sus publicaciones en la red social y posteriormente decidió desactivar su cuenta de Instagram. No es la primera vez que toma esta decisión, ya que en el pasado también se ha tomado descansos temporales de la plataforma virtual.