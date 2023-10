Bruce Springsteen suspende gira 2023 por enfermedad

El compositor estadounidense Bruce Springsteen anunció este miércoles que pospondrá su gira de 2023 debido a fuertes problemas de salud.

En un comunicado, también reconocido como "The Boss", expresó su gratitud por el cariño y apoyo del público que ha recibido en estos momentos. "Gracias a todos mis amigos y seguidores por sus buenos deseos y ánimo. Estoy en proceso de recuperación y no puedo esperar para reunirme con todos ustedes el próximo año", comentó.En el documento oficial, se especificó que Bruce está enfrentando una úlcera péptica y seguirá un tratamiento médico hasta fin de año.La gira de Bruce Springsteen y la E Street Band comenzó el 1 de febrero en Estados Unidos y tenía paradas programadas en Europa, incluyendo Dublín, París, Roma, Ámsterdam, Copenhague, Monza, Gran Bretaña y Bélgica. La gira por América del Norte se dividió en dos segmentos, con la segunda etapa programada para comenzar en agosto. Sin embargo, en septiembre, el cantante experimentó síntomas dolorosos y suspendió los shows en Nueva York. En ese momento, se anunció: "Nos lo hemos pasado en grande en nuestros conciertos en EE.UU. y estamos deseando seguir pasándolo en grande. Volveremos pronto".Esta es la primera vez que los rockeros se han visto obligados a cancelar una gira desde el "The River Tour" en Australia en febrero de 2017.