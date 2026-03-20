BRUCE WILLIS CUMPLE 71 AÑOS

Este jueves, el actor Bruce Willis cumplió años y, algunas de las integrantes de su familia, lo felicitaron en redes sociales.

Con amorosos mensajes que recuerdan que el actor siempre ha sido un pilar para su núcleo pues, hasta la actriz Demi Moore -exesposa- le dedicó unas palabras, acompañada de una fotografía en la que aparece junto a su nieta, la pequeña Louetta Isley. La primera en pronunciarse fue, sin duda, su esposa Emma Hemming y madre de sus dos hijas menores, Mabel Ray y Evelyn Penn, quien aprovechó el aniversario del actor para hablar de la enfermedad que lo aqueja, Demencia Frontotemporal.

Moore, también le dedicó un mensaje, junto a una serie de fotografías en la que Willis aparece junto a las hijas que tiene en común: Rumer, Scout LaRue y Tallulah, también junto a su nieta, a quien carga en brazos. La actriz escribió "Todo lo que necesitas es amor. ¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos".

Su primogénita, Rumer, lo felicitó con un video del actor, donde aparece en una escena de sus antiguas películas, bailando.

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