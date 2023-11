BRUCE WILLIS SU SALUD SE DETERIORA

Hace dos años, Bruce Willis recibió un devastador diagnóstico: demencia frontotemporal, una enfermedad que gradualmente daña los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando cambios en el pensamiento y el comportamiento.

La evolución de dicho padecimiento ha sido tan drástica que incluso afirman que ya no reconoce a su exesposa, la actriz Demi Moore, madre de sus tres hijas. Fue una fuente cercana a la familia, que se puso en contacto con “Closer Weekly”, quién reveló que la memoria del famoso ha experimentado cambios significativos.. “Demi se ha dado cuenta de que no la reconoce. Ella no tenía idea de que él había empeorado tanto”, señaló el portal. Sin embargo, Willis aún podría reconocer a sus hijas y a su actual esposa, la modelo Emma Heming.