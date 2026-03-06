BRUNO MARS ANUNCIA CONCIERTOS EN CDMX

Bruno Mars anunció una serie de conciertos para 2026 como parte de "The Romantic Tour", entre los países que visitará se encuentra México, donde ya confirmó tres shows en la Ciudad de México.

Será en el mes de diciembre, los días 3, 4, 7 y 8, en el Estadio GNP Seguros, cuando el cantante deleite a sus fans mexicanos; Bruno recién dio a conocer "The Romantic", el nuevo disco del estadounidense que exhibe en algunos temas sus raíces latinas.

Para el acceso a la Preventa Fans, los interesados deben registrarse a partir de ahora y hasta el 9 de marzo en: https://livemu.sc/brunomars

La preventa para fans se realizará el 11 de marzo en los siguientes horarios según la fecha del concierto:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 P.M.

7 y 8 de diciembre disponibles a las 2:00 P.M.

Venta general: 12 de marzo.

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 P.M.

7 y 8 de diciembre disponibles a las 2:00 P.M.

El autoproclamado "Aura Lord" estrena material discográfico tras una década de "24K Magic", su último álbum en solitario, y cinco años después de ´An Evening With Silk Sonic´, el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak. EL UNIVERSAL