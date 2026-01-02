logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BTS REGRESA A LOS ESCENARIOS

Por EFE

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
BTS REGRESA A LOS ESCENARIOS

La banda de K-pop BTS regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial, el primer disco conjunto del septeto desde ´Proof´ (2022) y que supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ´Dynamite´ , "Just One Day" o ´Butter´, y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Usuarios se despiden en redes de MTV
Usuarios se despiden en redes de MTV

Usuarios se despiden en redes de MTV

SLP

El Universal

El Capi Pérez será padre por segunda vez en 2026
El Capi Pérez será padre por segunda vez en 2026

El Capi Pérez será padre por segunda vez en 2026

SLP

El Universal

Itzel Barro y El Capi Pérez comparten la dulce espera de su segundo bebé, sumando alegría a su familia.

Balance 2025: La casa de los famosos México fracasó en cine
Balance 2025: La casa de los famosos México fracasó en cine

Balance 2025: "La casa de los famosos México" fracasó en cine

SLP

El Universal

Endemol se enfrenta a nuevos retos con La Casa de los Famosos México 2025 en su incursión en el cine.

Pilar Montenegro reaparece en redes sociales tras rumores de salud
Pilar Montenegro reaparece en redes sociales tras rumores de salud

Pilar Montenegro reaparece en redes sociales tras rumores de salud

SLP

El Universal

La cantante Pilar Montenegro vuelve a Instagram luego de especulaciones sobre su bienestar