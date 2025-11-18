Cámara de Representantes de EEUU aprueba divulgación de archivos de Epstein

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos sus archivos sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto, en una notable muestra de aprobación para un esfuerzo que durante meses intentó superar la oposición del presidente Donald Trump y la dirigencia republicana.

Momentos después de la votación en la cámara baja, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que su cámara actuará rápidamente sobre el proyecto de ley.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación 427-1, y el único voto en contra fue del representante Clay Higgins, un republicano de Luisiana que es un ferviente partidario de Trump. Higgins también preside una subcomisión que inició una citación al Departamento de Justicia para los archivos de Epstein.

La votación del martes también mostró la presión creciente sobre los legisladores y el gobierno de Trump para cumplir con las viejas demandas de que el Departamento de Justicia publique sus archivos del caso Epstein, un financiero bien conectado que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estas mujeres han librado la lucha más horrenda que ninguna mujer debería tener que librar. Y lo hicieron uniéndose y nunca rindiéndose", afirmó la representante republicana Marjorie Taylor Greene, acompañada por algunas de las sobrevivientes del abuso, afuera del Capitolio el martes por la mañana.

"Eso es lo que hicimos al luchar tan duro contra las personas más poderosas del mundo, incluso el presidente de Estados Unidos, para que esta votación ocurriera hoy", agregó Greene, hasta ahora una fuerte partidaria de Trump.

Una investigación por separado realizada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha publicado miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos de la sucesión de Epstein, mostrando sus conexiones con líderes mundiales, figuras poderosas de Wall Street, políticos influyentes y el propio Trump. En el Reino Unido, el rey Carlos III despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y lo desalojó de su residencia real debido a la presión para actuar sobre su relación con Epstein.

Presionando por más rendición de cuentas, las víctimas de Epstein consideran que el actual intento en el Congreso estadounidense es un paso necesario para revelar el alcance total de los crímenes de Epstein después de años de fallas gubernamentales bajo múltiples administraciones presidenciales. El proyecto de ley obliga a la publicación dentro de 30 días de todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal.

El cambio de Trump sobre los archivos de Epstein

Trump ha dicho que cortó lazos con Epstein hace años, pero intentó durante meses dejar atrás las exigencias de divulgación. El lunes, dijo a los periodistas que Epstein estaba conectado con más demócratas y que no quería que los archivos "distraigan del gran éxito del Partido Republicano".

Aun así, muchos en la base republicana siguen exigiendo la publicación de los archivos. Sumándose a esa presión, varias víctimas de Epstein se manifestaron afuera del Capitolio el martes por la mañana. Abrigadas contra el frío de noviembre y sosteniendo fotos de ellas mismas como adolescentes, contaron sus historias de abuso.

"Estamos hartas de sobrevivir al trauma y luego sobrevivir a los conflictos políticos que lo rodean", declaró Jena-Lisa Jones, una de las víctimas.

Agregó que había votado por Trump, pero que tenía un mensaje para el presidente: "Le ruego a usted, Donald Trump, por favor deje de politizar esto".

El grupo de mujeres también se reunió con Johnson y se manifestaron afuera del Capitolio en septiembre, pero han tenido que esperar meses para la votación.

Eso se debe a que Johnson mantuvo la Cámara de Representantes cerrada durante casi dos meses y también se negó a tomar juramente a la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona durante el cierre del gobierno. Después de ganar una elección especial el 23 de septiembre, Grijalva se comprometió a proporcionar el crucial voto 218 para la petición del proyecto de ley de archivos de Epstein. Pero sólo después de que fue juramentada la semana pasada pudo firmar su nombre en la petición de descarga para darle apoyo mayoritario en la cámara de 435 miembros.

Rápidamente se hizo evidente que el proyecto de ley pasaría, y tanto Johnson como Trump comenzaron a ceder. Trump el domingo indicó que los republicanos deberían votar a favor del proyecto de ley.

Sin embargo, Greene dijo a los periodistas que la decisión de Trump de luchar contra el proyecto de ley había traicionado su movimiento político Make America Great Again (MAGA), su lema para "devolver la grandeza a Estados Unidos". Es una de las razones detrás de su ruptura con el presidente.

"Ver esto convertirse en una pelea ha desgarrado a MAGA", dijo.

Cómo Johnson está manejando el asunto

En lugar de esperar hasta la próxima semana para que entre en vigor la petición, Johnson se está movilizando para llevar a cabo la votación bajo un procedimiento que requiere una mayoría de dos tercios.

Pero Johnson también pasó una conferencia de prensa matutina enumerando los problemas que ve con la legislación. Argumentó que el proyecto de ley podría tener consecuencias no deseadas al divulgar partes de investigaciones federales que en general se mantienen privadas, incluida la información sobre las víctimas.

"Esta es una maniobra política burda y descarada", dijo Johnson.

Aun así, planeaba votar a favor del proyecto de ley. "Ninguno de nosotros quiere quedar registrado y de alguna manera ser acusado de no estar a favor de la máxima transparencia", agregó.

Mientras tanto, los demócratas de la cámara baja celebraron la votación como una rara victoria para la minoría.

"Es una rendición completa y total, porque como demócratas dejamos claro desde el principio, las sobrevivientes y el pueblo estadounidense merecen transparencia total y completa en lo que respecta a las vidas que fueron arruinadas por Jeffrey Epstein", aseveró el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.

Johnson también dijo que quiere ver que el Senado enmiende el proyecto de ley para proteger la información de "víctimas y denunciantes".

Pero la pareja bipartidista que patrocinó el proyecto de ley, los representantes Thomas Massie, republicano, y Ro Khanna, demócrata, advirtieron a los senadores que no hicieran nada que "lo estropeara" y dijeron que enfrentarían la misma indignación pública que obligó tanto a Trump como a Johnson a retroceder.

"Hemos alargado esto innecesariamente durante cuatro meses", expresó Massie, agregando que aquellos que plantean problemas con el proyecto de ley "tienen miedo de que la gente se sienta avergonzada. Bueno, de eso se trata esto".