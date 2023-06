Camilo Blanes habla de su transición como mujer

CIUDAD DE MÉXICO- Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto, concedió una entrevista a un medio español, en la que se le cuestionó acerca de su transición de hombre a mujer, al asegurar que se encuentra muy cómodo con la decisión que ha tomado, indicando que el cambio que atraviesa en la actualidad es una determinación no tendría por qué afectar a otras personas, pues no le hace daño a nadie; otro de los temas que abordó, fue la relación actual que sostiene con su madre Lourdes Ornellas, pues destaca que todo se encuentra bien entre ellos.

Ha sido el propio Camilio quien ha hablado abiertamente de sus deseos de cambiar de sexo para consolidar su identidad como Sheila Devil.

“Ya hablamos, hablamos mucho (...) todo bien, la amo”, dijo y se tomó un momento para hablar acerca de su decisión de vestir como mujer, confiando que su imagen como hombre le parecía más agresiva y que, aunque hace tiempo que se percató que quería algo más, le costó mucho trabajo reconocer que quería cambiar su identidad.

Finalmente, aseguró que, pese a que los comentarios que hacen de él no le son del todo indiferentes, destacó que no guarda rencor ni odio.

“No tengo odio en mi corazón, nunca lo he tenido y no lo voy a tener, es que no sé hacerlo”.