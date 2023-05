Cannes estrenará "Robot Dreams" de Berger y homenajeará a Saura y a Godard

CANNES (EFE).- El Festival de Cannes estrenará la nueva película del realizador español Pablo Berger, la cinta de animación "Robot Dreams", que será la protagonista de la sesión dedicada al público joven de una edición 2023 donde también habrá espacio para homenajear a los fallecidos Carlos Saura y a Jean-Luc Godard.



"Robot Dreams, la primera película de animación dirigida por el multipremiado Pablo Berger, tendrá su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de Cannes dentro de la sección Special Screenings (Proyecciones especiales)", celebró este viernes la producción española en un comunicado.

El filme del responsable de "Blancanieves" y "Abracadabra" narra la historia "de un perro solitario que vive en Manhattan" y que decide construirse un amigo robot.

El homenaje de Cannes a Carlos Saura, fallecido en febrero pasado, formará parte de sus proyecciones en el Cine de la Playa, con la exhibición de la restauración en 4K de "Carmen".

Es una cinta que, de acuerdo al festival, el realizador español llevaba "especialmente en el corazón".

En cuanto a Godard, en la que será la primera edición del festival tras su muerte, al director por excelencia de la Nouvelle Vague se le recordará en la sección de clásicos con la proyección de "El desprecio" ("Le Mépris") restaurada en 4k, el documental "Godard por Godard" y el estreno del tráiler de la obra en la que trabajó en sus últimos días, "Drôles de guerres".

Este último título, de 20 minutos de duración, se presentará como una película que anuncia un "filme que no existirá jamás" y ha sido producida por la compañía cinematográfica recientemente fundada por la marca de lujo Saint Laurent.

"Jean-Luc Godard transformaba a menudo sus sinopsis en programas estéticos. Drôles de guerres se inscribe en esta tradición y quedará como el último gesto de cine" del realizador francosuizo, según detalló el festival en un comunicado.

La sección Cannes Classics también recordará el centenario de Warner, homenajeará al director japonés Yasujiro Ozu y presentará restauraciones de obras de Alfred Hitchcock, del mexicano Rogelio A. González ("El esqueleto de la Señora Morales") y del argentino René Mugica con guion de Jorge-Luis Borges (El hombre de la esquina rosada).

En las sesiones en la playa también se proyectará, para conmemorar el medio siglo de la desaparición de Bruce Lee, la película de artes marciales "Way of the Dragon" (conocida en español como "El paso del dragón o "El furor del dragón"), y habrá sesiones para disfrutar de películas de Terrence Malick, Ridley Scott y Emir Kusturica, entre otros.

La 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo. Un total de 19 títulos competirán por la Palma de Oro, si bien se prevé algún añadido a la lista en los próximos días.

Entre las ya designadas para pelear por el máximo galardón de La Croisette figuran las nuevas películas de Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders, Ken Loach y del brasileño Karim Aïnouz.

Fuera de competición se podrá ver el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, "Extraña forma de vida", y el regreso a la dirección del también español Víctor Erice con "Cerrar los ojos".

El festival también contará obras latinoamericanas como "Perdidos en la noche", del mexicano Amat Escalante, "Eureka", del argentino Lisandro Alonso, o la chilena "Los colonos", ópera prima de Felipe Gálvez.