Capital Cities sorprende en concierto con mensaje político en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El regreso de Capital Cities a la CDMX tuvo de todo: gritos, pista de baile, fans emocionados, mucha música y sobre todo una larga espera. Y no precisamente los meses que duraron sin visitar la capital mexicana; sino por el tiempo que hicieron esperar a su público.

La banda se presentó la noche del sábado 12 de julio 2025 en el centro La Maraka, y aunque el show estaba programado para iniciar a las 21:30 horas, los dos actos teloneros lo retrasaron hasta pasadas las 23:00.

Las rechiflas y quejas de los asistentes que aguardaban ya impacientes comenzaron a inundar el lugar; sin embargo, una vez que las luces se apagaron y la banda salió al escenario, todo quedó olvidado y el público, en su mayoría millenial, se rindió ante ella desde los primeros acordes de "Breathe".

"Gracias Ciudad de México es bueno volver, ¿quieren bailar con nosotros?", dijo Ryan Merchant, vocalista del grupo, para después convertir la planta baja en una auténtica pista de baile y guiar a los ya frenéticos a fans a seguirlos con una sencilla coreografía en "Central Stage".

"Kangaroo court", "Origami" y "Swimming pool summer" siguieron con la fiesta y con las emociones ya a tope, Sebu Semonian aprovechó el momento para presentar su nueva música, no sin antes brindar con los asistentes con un "cheers".

"Como están México? Gracias esta hermosa gente por venir. Estamos preparando un nuevo show, nueva música y esto es algo de lo nuevo que estamos haciendo, estos experimentando y esperemos que les guste".

Pero ni ellos estaban preparados para lo que venía. Apenas reconocieron "I sold my bed, but no my stereo", estalló la energía y la pista retumbó con los cientos de personas que brindaron al mismo tiempo.

"Esto es asombroso gracias. México es nuestro segundo hogar", declaró Sebu en respuesta. Además de lanzar un mensaje en contra de la guerra.

"Todo mundo debería sentir esto, todo mundo debería amarse los unos con los otros. No al odio. No al genocidio. No a la guerra".

"Stayin' Alive" y su gran éxito "Safe and sound" anunciaban lo inevitable, el final de la noche. Pero el ánimo perduró hasta la última nota de "One minute more", la última canción que los californianos regalaron a los mexicanos.

Entre celulares en alto y sonrisas que no se borraban, algunos asistentes resumieron la noche con una sola frase: "fue la mejor noche de mi vida". Capital Cities logró lo que parecía imposible, convertir los reclamos en felicitaciones.