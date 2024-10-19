CAPTAN BESO ENTRE KAROL SEVILLA Y DIEGO MONROY
A
KAROL SEVILLA DISFRUTA DE LAS MIELES DEL AMOR, PERO NO ES JUNTO A MARIO BAUTISTA COMO SE ESPECULÓ DESDE HACE ALGUNOS MESES, SINO CON EL FUTBOLISTA DEL EQUIPO AMÉRICA, DIEGO MONROY, Y AUNQUE LA PAREJITA NO HA CONFIRMADO LA RELACIÓN, FUERON CAPTADOS BESÁNDOSE. EL CLICK ENTRE KAROL Y MARIO ERA EVIDENTE, CUANDO EN UNA ESTACIÓN DE RADIO PRESENTARON EL TEMA “ANÓNIMO”, DIERON DE QUÉ HABLAR PORQUE SE SEGUÍA ESPECULANDO QUE ENTRE ELLOS HABÍA MÁS QUE UNA AMISTAD.