logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS POR AMOR

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS POR AMOR

Edicio impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

CAPTAN BESO ENTRE KAROL SEVILLA Y DIEGO MONROY

Por El Universal

Octubre 19, 2024 03:00 a.m.
A

KAROL SEVILLA DISFRUTA DE LAS MIELES DEL AMOR, PERO NO ES JUNTO A MARIO BAUTISTA COMO SE ESPECULÓ DESDE HACE ALGUNOS MESES, SINO CON EL FUTBOLISTA DEL EQUIPO AMÉRICA, DIEGO MONROY, Y AUNQUE LA PAREJITA NO HA CONFIRMADO LA RELACIÓN, FUERON CAPTADOS BESÁNDOSE. EL CLICK ENTRE KAROL Y MARIO ERA EVIDENTE, CUANDO EN UNA ESTACIÓN DE RADIO PRESENTARON EL TEMA “ANÓNIMO”, DIERON DE QUÉ HABLAR PORQUE SE SEGUÍA ESPECULANDO QUE ENTRE ELLOS HABÍA MÁS QUE UNA AMISTAD.

no te pierdas estas noticias

REGRESA AL COUNTRY
REGRESA AL COUNTRY

REGRESA AL COUNTRY

SLP

EFE

La novia de Liam dice sentirse “completamente perdida”
La novia de Liam dice sentirse “completamente perdida”

La novia de Liam dice sentirse “completamente perdida”

SLP

EFE

EL PADRE DE PAYNE VIAJÓ A BUENOS AIRES PARA LA REPATRIACIÓN DEL CUERPO
EL PADRE DE PAYNE VIAJÓ A BUENOS AIRES PARA LA REPATRIACIÓN DEL CUERPO

EL PADRE DE PAYNE VIAJÓ A BUENOS AIRES PARA LA REPATRIACIÓN DEL CUERPO

SLP

EFE

FARRUKO ESTRENA UN ÁLBUM
FARRUKO ESTRENA UN ÁLBUM

FARRUKO ESTRENA UN ÁLBUM

SLP

EFE