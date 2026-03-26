CARÍN ESTRENARÁ ESTADIO DEL INTER MIAMI
EL CANTANTE MEXICANO CARÍN LEÓN, PROTAGONIZARÁ EL 28 DE JUNIO EL PRIMER CONCIERTO
EN EL NU STADIUM, EL NUEVO ESTADIO DEL INTER MIAMI, EN EL MARCO DE SU GIRA POR NORTEAMÉRICA
´DE SONORA, PARA EL MUNDO´."ESTAR EN EL NU STADIUM Y SER EL PRIMER CONCIERTO ME LLENA DE GRAN ORGULLO. MIAMI SIEMPRE HA SIDO MUY IMPORTANTE PARA MÍ", DIJO EL GANADOR DE DOS PREMIOS GRAMMY EN UN COMUNICADO PUBLICADO ESTE MIÉRCOLES POR EL EQUIPO DE FÚTBOL
DE MIAMI. EL NUEVO HOGAR DEL INTER MIAMI SE INAUGURARÁ EL 4 DE ABRIL, CASI TRES AÑOS DESPUÉS
DE QUE COMENZARA SU CONSTRUCCIÓN CERCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI.
