Carlos Cuevas cuestiona la continuidad laboral de Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Cuevas bromea al referirse a Pati Chapoy y su edad, luego de que sugiriera que, las personas que rebasan los 70 años, ya no deberían seguir trabajando.

El cantante fue uno de los artistas que formó parte del homenaje a Marco Antonio Múñiz, por sus 70 años de trayectoria, por lo que fue captado a su arribo al Auditorio Nacional.

Ahí, Cuevas habló de la gran admiración que siente por el intérprete y del honor que representaba para él acompañarlo en este tributo.

Aunque no fue de lo único de lo que habló, pues el cantante evidenció la animadversión que le produce que los medios de comunicación lo cuestionen acerca de las diferencias que sostiene, desde hace años, con la titular de "Ventaneando".

Cuevas dijo estar despreocupado, por el hecho de que, así como él, la periodista mexicana también estaría presente en el tributo a don Marco Antonio, afirmando que, si alguien tendría que evitar encontrárselo, era la misma Chapoy, al afirmar que mancilló tanto su imagen como la de su familia.

"No la topo, si me la encuentro es lo mismo, que me evite ella, que es quien me tiene que dar la cara, por todo lo malo que hizo, yo no tengo que evitar a nadie porque no he hecho nada malo, a nadie", dijo puntual.

Dijo no estar interesado en que Chapoy lo salude: "No sé ni me importa, es lo que menos me interesa, yo voy a decir 'buenas noches' a quien esté, como siempre; (le hizo) mucho daño no nada más a mí, a mi familia, a mis hijos y a mi esposa", afirmó.

Fue así que bromeó con el hecho de que, a la edad de la periodista, ya no debería seguir ejerciendo su profesión.

"Yo creo que cuando tienes más de 70 años, ya tienes que retirarte, si tienes 80, más todavía...", dijo entre risas, haciendo alusión que Chapoy tiene más edad de la que verdaderamente tiene.