CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera está feliz, el nacimiento de su hijo León lo tiene muy emocionado, y a unas horas de que el bebé que tuvo con su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez, naciera, el cantante ofrecerá un concierto en su natal Huamantla, y dice, que será el concierto más importante de su vida y el más feliz.

Este viernes, la pareja dio a conocer que su primer hijo ya había nacido, compartieron la primera foto del pequeño en la que mostraron su piecito: "Te pedimos con nuestra fuerza al universo... Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti...Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez", se lee en el emotivo mensaje que suma más de un millón de "me gusta" y cientos de felicitaciones.

La pareja, que suma nueve años juntos y uno de casados, tuvieron este hijo a través de un embarazo in viltro, así lo reveló la exconductora de "Venga la Alegría", quien a diferencia de su relación con Carlos, que la mantuvo casi en secreto, compartió con sus fans la evolución de su embarazo desde que dieron la feliz noticia en marzo: "La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León", escribieron entonces.

Carlos Rivera habla por primera vez de su hijo León

Con un brillo especial en los ojos y visiblemente emocionado, Carlos Rivera confesó lo feliz que se siente tras el nacimiento de su hijo León, a través de un video contó que tanto su hijo como su esposa se encuentran en perfecto estado de salud, felices y ya en casa.

"No sé ni cómo describir la felicidad que siento, solamente les quiero dar las gracias por todos los mensajes llenos de amor para mí, para Leoncito y para Cyn, los tres estamos que no cabemos de alegría y de emoción, ya están en casa, están bien, están felices, y yo rumbo a Huamantla", contó.

Rivera, quien está en plena gira mundial, reveló que el concierto que ofrecerá esta noche será muy especial, pues será el primero que dará ya como papá, además de que se trata de su tierra de origen, por lo que será un show sin igual.

"Hoy podría decir que sería el concierto más importante de mi vida y el más feliz, así que todo lo que vamos a vivir esta noche es espectacular".

Entusiasmado, Carlos exprespo que su hijo León trae torta bajo el brazo, pues ya se vendieron todos los conciertos que ofrecerá próximamente en Argentina: "Mi Leoncito trae torta bajo el brazo y estamos sould out en Córdoba, Argentina, quedan poquitos boletos en Buenos Aires y en Rosario, así que me hace muy feliz esta noticia también", finalizó.