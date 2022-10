Carlos Rivera se conmueve hasta las lágrimas por su padre

Posted @withrepost • @ventaneandouno ¡Por si te lo perdiste!



EXCLUSIVA ¡Se nos parte el corazón! Carlos Rivera no ha podido superar la pérdida de su padre, así lo demostró durante un palenque. #Ventaneando pic.twitter.com/rmFAMXwEKV — Elyy Gitanna (@ElyyGitanna) October 4, 2022

Carlos Rivera tuvo una velada muy emotiva el pasado fin de semana, cuando se presentó en el palenque de Pachuca y no pudo evitar llorar mientras cantaba al recordar a su padre José Gonzalo Gilberto Rivera, quien murió hace un mes.

Cuando Rivera interpretó temas como "La luna del cielo", "El hubiera no existe" y "Sería más fácil", las lágrimas rodaron por su rostro al mismo tiempo que recibía apoyo y muestras de cariño de público, quien dedicó una porra al papá de Carlos.

"Les agradezco en el corazón, de alguna manera yo los acompañaba en momentos de su vida, tanto buenos como malos, hoy son ustedes quienes me acompañan a mí en el momento más duro que me ha tocado vivir...", expresó en medio del emotivo momento que fue captado por "Ventaneando".

Entre el público se observó la presencia de Cynthia Rodríguez, exconductora de "Venga la Alegría" y esposa del artista, quien también derramó algunas lágrimas mientras escuchaba cantar a su pareja.

Rivera compartió con los presentes que se suponía que su papá iba a ir a ese concierto, pero lamentablemente ya no pudo ser, sin embargo, confesó que estaba seguro que la presencia de su padre estaba ahí.

"Hace apenas un mes mi papá se fue y se suponía que hoy iba a estar aquí en este concierto que le quedaría cerquita de su casa, que seguro anda por aquí, de eso sí estoy seguro".

A través de cuenta de Instagram, el nacido en Huamantla, Tlaxcala, posteó un video con algunos momentos del show, y escribió: "Y seguiremos…"; Cynthia le respondió con varios emoticones de corazón.