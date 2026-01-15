logo pulso
Camerino

CAROLINA HERRERA ENCABEZA LA NYFW

Por EFE

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
CAROLINA HERRERA ENCABEZA LA NYFW

Carolina Herrera, Ralph Lauren, Calvin Klein y Michael Kors encabezan la próxima Semana de la Moda de Nueva York como algunas de las marcas más veteranas entre las cerca de 60 firmas que presentarán sus nuevas colecciones, informó este miércoles la organización. El Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA, en inglés) publicó hoy su calendario para este evento centrado en las creaciones ´made in USA´, que comenzará el martes 10 de febrero con Ralph Lauren, de manera extraoficial, y terminará el lunes 16 de febrero con la emergente Pipenco.

Entre los seleccionados de la llamada NYFW hay decenas de firmas establecidas, como Altuzarra, Christian Siriano, Coach, LaQuan Smith, Norma Kamali, Prabal Gurung, Sergio Hudson y Tory Burch.

También destacan varias marcas latinas, como la mexicana Campillo, la dominicana Dwarmis, o la del colombiano Raúl Peñaranda. Como novedades, vuelve a la NYFW la marca Public School, y se estrenarán como directores creativos Rachel Scott, para Proenza Schouler; Nicola Brognano, para 7 For All Mankind, y Robert Rodriguez, para Derek Lam. 

