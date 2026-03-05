Cazzu no se arrepiente de sus declaraciones sobre Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).-

de la tiradera que recientemente le escribió a Rauw Alejandro, quien en un su canción "Rosita" hace referencia a

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, su ex; la trapera argentina asegura que de muy pocas cosas en la vida se ha arrepentido, y sabe que lo que dice y hace no a todos les va a gustar, y está bien.En unacon "", la cantante, con quien el mexicanotiene una hija llamada Inti, se sinceró al decir que sabe perfecto que a muchas personas le desagradan sus declaraciones y su música, algo que dice, no está mal."Estoy muydel público que no está de acuerdo conmigo, yo no quiero que todo el mundo me ame, porque creo que no es real ... ¿hay artistas amados por todo el mundo?, no lo sé", expresó.Para, el quela ame, ni ame su música y su discurso, esy no tiene problema con ello,"Creo que la gente a veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees, y eso está bien", reiteró., mejor conocida como, confesó que actualmente vive unen su vida, y que lo que ha dicho es porque considera que esen ese momento.La argentina se siente complacida porque su público se ha extendido, ahora, a diferencia de antes, tiene entre sus fans aque ella que asisten a sus, algo que la llena de mucha felicidad.muchos la conocieron cuando mantuvo uncon el cantante de regional mexicano, con quien mantuvo una relación de casi dos años; al poco tiempo de hacer público su truene, el cantante hizo público sucon, su actual esposa.