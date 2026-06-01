CELEBRAN EL CENTENARIO DE MARILYN MONROE
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Eran 1.037 personas, todas disfrazadas de Marilyn Monroe. Con esa cifra lograron ingresar al Guinness World Records por la mayor reunión de imitadores de la legendaria actriz. El récord anterior, establecido antes de la pandemia en Brighton, Australia, había alcanzado apenas 254 participantes.
Vestidos blancos ondeando al viento, pelucas rubias platinadas, labios pintados de rojo intenso y una copa de martini en la mano: mujeres y hombres de todas las edades y procedencias colmaron el centro de Palm Springs para celebrar el centenario del nacimiento de la estrella de Hollywood, nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles con el nombre de Norma Jeane Mortenson.
Para participar, los asistentes debían inscribirse previamente y pagar una cuota equivalente a unos 70 euros. Luego recibían un kit que incluía el icónico vestido blanco de cuello halter y falda plisada, una peluca rubia platino y una copa de martini. Un equipo de maquilladores y estilistas completaba el aspecto con lápiz labial rojo y el característico lunar sobre el labio. Todos llevaban una pulsera con un código QR que permitió realizar el conteo final: 1.037 participantes.
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