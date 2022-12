Celebridades que murieron este 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento en que toca recordar a las grandes estrellas que partieron en este año. En 2022 tuvimos que despedir a queridos actores, actrices y cantes de Hollywood, que a pesar de ya no estar presentes, su legado continuará en series, películas o canciones que fueron clave en su carrera y perduran a lo largo del tiempo.

Estamos seguros que el trabajo hecho por Peter Bogdanovich, Sidney Poitier, Monica Vitti, Sally Kellerman, Silvia Gambino, Robert Morse, Mike Hagerty, Antonio Ibáñez, Louise Fletcher, Jerry Lee Lewis, John Aniston, Robbie Coltrane, y muchos más, siempre serán recordados por familiares, amigos y seguidores.

Olivia Newton, por siempre 'Sandy'

La actriz y cantante Olivia Newton perdió la batalla contra el cáncer de mama el pasado 8 de agosto. Conocida por su interpretación de ´Sandy´ en la película de ´Vaselina´, Olivia partió dejando un vacío en familiares, amigos y colegas que inundaron las redes sociales con palabras de amor y agradecimiento hacía la actriz.

Una de ellos fue su compañero de escenas en ´Grease´, John Travolta, quien le dedicó unas palabras en Instagram después de que la noticia de su fallecimiento fuera confirmada. "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto en mi vida fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", escribió Jhon Travolta.

Anne Heche, inolvidable actuación en 'Psicosis'

Un trágico accidente le arrebató la vida a Anne Heche, conocida por su participación en las películas ´Six Days, Seven Nights´ y 'Psicosis' en 1998. Anne pasó una semana conectada a aparatos respiratorios luego de sufrir quemaduras en un accidente automovilístico. La conductora Ellen DeGeneres, quien fue su pareja sentimental por tres años, se despidió de Anne con un emotivo mensaje luego de que sus familiares confirmaran que sería desconectada: "Este es un día triste. Envío a los hijos de Anne, familiares y amigos todo mi amor", escribió Ellen en redes sociales. Su último trabajo en el cine fue en el thriller psicológico ´The Vanished´ en 2020.

Aaron Carter, su voz nunca morirá

A pesar de tener una carrera caracterizada por los difíciles problemas que enfrentaba a nivel personal, la partida de Aaron Carter no dejó de sacudir al mundo. Pues con tan solo 34 años, Carter perdió la vida en el baño de su casa. El cantante que obtuvo popularidad en la década de los 90's, era papá de Lyric Carter, fruto de su relación con la influencer y modelo Melanie Martin.

La noticia de su partida se dio a conocer por medio de su hermano, Nick Carter, integrante de la banda estadounidense Backstreet Boys, quien escribió en Twitter: "Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se desvaneció".

Kirstie Alley, una sonrisa inolvidable

Tan solo cuatro meses después de la partida de Olivia Newton, Jhon Travolta tuvo que despedir a una amiga y compañera más. La actriz Kirstie Alley, conocida por protagonizar ´Mira quien habla´ falleció el pasado 5 de diciembre, dejando así un legado que está marcado por su protagónico junto Travolta, quien le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram. "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te quiero Kirstie. Sé que nos volveremos a ver", escribió el actor.

La noticia de que Kristie había perdido su batalla contra el cáncer se dio a conocer por medio de un comunicado oficial emitido por la familia. "A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo... Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto", se lee y también agradecieron las muestras de cariño, "Les agradecemos su amor y oraciones y le pedimos que respete nuestra privacidad en este momento difícil".