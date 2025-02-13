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CHALAMET Y PATTINSON PONDRÁN GLAMOUR A LA BERLINALE

Por EFE

Febrero 13, 2025 03:00 a.m.
A

TIMOTHÉE CHALAMET, ROBERT PATTINSON, JESSICA CHASTAIN, JACOB ELORDI, BENEDICT CUMBERBATCH O MARION COTILLARD SON ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD QUE APORTARÁN EL GLAMOUR A LA 75 BERLINALE, QUE COMIENZA ESTE JUEVES, Y EN LA QUE SE PODRÁN VER LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE RICHARD LINKLATER Y DE MICHEL FRANCO EN LA COMPETICIÓN POR EL OSO DE ORO. UNA EDICIÓN QUE RECORDARÁ EL 80 ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CON LA PROYECCIÓN DEL MONUMENTAL DOCUMENTAL ‘SHOAH’ (1985), DE CLAUDE LANZMANN, Y QUE EXHIBIRÁ, FUERA DE COMPETICIÓN. 

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