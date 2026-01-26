Charli XCX vive su momento como estrella de cine

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Charli xcx se interpreta a sí misma en "The Moment", un falso documental meta sobre el final del verano de Brat y lidiar con un éxito de otro mundo.

"Realmente me interesaba contar esta historia sobre las expectativas", dijo Charli xcx a The Associated Press el día después de que "The Moment" debutara en el Festival de Cine de Sundance.

La estrella del pop de 33 años originaria de Essex ha estado en la industria musical desde que tenía 16, con una trayectoria profesional que describió como cualquier cosa menos sencilla. Luego, en 2024, alcanzó un crescendo con su sexto álbum de estudio, "Brat", que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Finalmente, dijo, se sintió comprendida por un momento. Y luego, tan rápido como llegó, cambió.

"Había esta especie de, ya sabes, persona con la que la gente realmente me asociaba y luego había muchas expectativas puestas en mí como persona, como artista, de quién se suponía que debía ser. Y no encajaba en esa narrativa", expresó. "Había llegado a este lugar donde finalmente me sentía tan comprendida. Luego, de repente, no me entendían de nuevo".

Crear algo inmensamente popular y resonante puede ser un arma de doble filo para un artista que trabaja en un negocio que a veces preferiría exprimir la "apuesta segura" para siempre en lugar de dejar que alguien evolucione y avance. Se encontró tratando de lidiar con esa tensión, ese enigma existencial que había experimentado.

A Charli xcx le gusta un "momento meta"

Un documental directo no parecía el enfoque adecuado, así que ella y Aidan Zamiri, el fotógrafo y director de videos musicales escocés de 30 años, se pusieron a trabajar en algo diferente, algo que se sintiera más verdadero para ellos. "The Moment" es un poco "This is Spinal Tap", un poco "Black Swan", un poco meta, con personajes como Kylie Jenner y Rachel Sennott interpretándose a sí mismos, un poco divertido y un poco salvaje. Es exagerado, pero también verdadero.

"No voy a mentir, definitivamente hay algunos cruces", comentó. "No he tomado las decisiones que Charli en la película toma, pero definitivamente, como, me he acercado a eso. ... Fue una representación muy precisa de lo que he experimentado en la industria musical."

Uno de los títulos más comentados en un programa estelar, la película de A24 estará en los cines más rápido que la mayoría: se estrena en Nueva York y Los Ángeles el 30 de enero y se expande ampliamente el 6 de febrero.

En "The Moment", Charli xcx está bajo presión mientras el verano de Brat llega a su fin y tiene que organizar una película de concierto con Amazon, con un director desagradable que no eligió, interpretado por Alexander Skarsgård, promocionar una tarjeta de crédito Brat y alinearse con lo que los ejecutivos de música quieren de ella. Además, no está durmiendo y se siente cada vez más agobiada por todo.

Zamiri, quien dirigió su video musical "360" y se ha convertido en uno de sus mejores amigos, estaba emocionado por el desafío y por dirigir su primer largometraje. También entendía intrínsecamente por lo que ella estaba pasando.

"Es esta batalla de expectativas y de personas que quieren una cosa de ti al tiempo que tú sientes esta presión también, de seguir con eso, de seguir proporcionando esa única cosa por miedo a que tal vez esa atención, esa emoción sobre ti decaiga si lo siguiente no les encanta", dijo Zamiri. "Me encanta el proceso de crear cosas. Pero parte de ello, que a menudo es realmente emocionante, pero también extraño, es compartirlo con el mundo porque entonces ya no es tuyo ... se convierte una cosa aparte, lo cual creo que vimos suceder en tiempo real con Brat".

Una película para los fans

Al igual que con el álbum "Brat" y todo lo que hace, Charli xcx ha estado íntimamente involucrada en la comercialización y promoción de la película.

"Me encanta el marketing, realmente me gusta", dijo. "Creo que hay una brecha interesante en el cine entre la visión del cineasta y el marketing. Ha sido realmente genial trabajar con A24, que definitivamente están decididos a cerrar esa brecha. Quiero decir, como, ¿con 'Marty Supreme' ('Marty supremo'), por ejemplo? Estuvo tan bien hecho."

Sin embargo, su parte favorita siempre es el proceso creativo, por lo que haber hecho una película sobre eso fue especialmente gratificante, dijo, "incluso cuando estoy siendo una absoluta (expletivo) loca".

Hay una energía palpable alrededor de "The Moment" a medida que se acerca su estreno en cines. Charli xcx se aseguró de que algunos fans realmente asistieran al estreno, no solo personas de la industria y aquellos que podían permitirse costosos pases de festival. Después, muchos celebraron hasta altas horas de la madrugada en una fiesta con DJ.

"Me encanta que todos los fans quieran llegar con sus gafas de sol y sus tops cortos", dijo Zamiri. "Tengo la sensación de que aparecerán para esto como lo harían para un concierto. Eso es lo más genial de todo".

La coronación no oficial para Charli xcx, la actriz

El Festival de Cine de Sundance fue una especie de coronación para Charli xcx, la actriz, con tres películas durante el primer fin de semana, incluyendo "I Want Your Sex" de Gregg Araki, donde interpretó a la novia rígida del personaje de Cooper Hoffman, y "The Gallerist" de Cathy Yan, como un tipo de influencer del mundo del arte con cejas decoloradas. No son sus primeros créditos en pantalla, pero sí muestran su rango además de su capacidad para llevar una película, incluso si está interpretando una versión de sí misma.

Es un gran momento para Charli xcx personalmente, también. Es una cinéfila autoproclamada con una cuenta de Letterboxd no tan secreta, donde ha registrado 1.357 películas hasta ahora. En una reseña reciente de "Paddington 2", escribió "cumple con las expectativas". Sus cuatro favoritas son "Phantom Thread" ("El hilo fantasma") de Paul Thomas Anderson, "Maps to the Stars" ("Mapa a las estrellas") de David Cronenberg, "Céline and Julie Go Boating" ("Celina y Julia van en barco") de Jacques Rivette y "The Addiction" ("Adicción") de Abel Ferrera.

Estar ahora tan completamente inmersa en la industria cinematográfica, dijo, "ha sido como todo y más". También hizo un álbum conceptual complementario para el próximo "Wuthering Heights" ("Cumbres borrascosas") de Emerald Fennell.

"Realmente estoy como desesperada por aprender más y más y más sobre, ya sabes, sobre cada parte de la industria del cine: Hacer una película, estar en el cine. Estoy tan hambrienta", dijo. "Me siento increíblemente afortunada de haber sido parte de las películas en las que he estado hasta ahora. Quiero decir, como, ¿trabajar con Aidan? ¿Trabajar con Gregg Araki? ¿Hacer una (expletivo) escena con Natalie Portman? Estoy como, ¿qué (expletivo)?"