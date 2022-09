“Chente” rechazó hacer playback

El próximo 12 de diciembre se cumplirá un año del fallecimiento de Vicente Fernández y no faltan quienes lo recuerdan con alguna que otra anécdota.



Entre ellas está una que vivió junto a Verónica Castro cuando ella era la conductora del programa “Y Vero América ¡Va!”. La actriz le habría dicho que debía “trabajar con pistas o con playback”, a lo que “Chente” se opuso: “No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo”, le aclaró Vicente Fernández a la conductora.