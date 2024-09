Cher desiste de custodia de Elijah tras acuerdo legal

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los intentos de la cantante estadounidense Cher, por obtener la custodia de su hijo menor Elijah Blue Allman, han terminado después de nueve meses de estar batallando legalmente en la corte, así lo informó el portal Page Six.

Los abogados de Allman, Avi Levy y Steven Brumer de Cage & Miles, LLP de California-, explicaron que el equipo legal defendió muy bien a su cliente, motivo por el cual Cher desistió voluntariamente de su petición de custodia.

"Este resultado permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir su vínculo familiar, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy", comentaron los abogados.

Por su parte Gabrielle Vidal, abogada de Cher, señaló que no fue necesaria la presencia de madre e hijo en el tribunal, debido a que llegaron a un arreglo en privado por medio de una mediación.

La razón por la cual comenzó este conflicto, fue debido al problema de adicciones que Elijah tiene desde muy temprana edad y que al parecer se han agravado, ya que desde diciembre de 2023 Cher solicitó la custodia de su hijo de 48 años, pero en dos ocasiones la desestimaron.

Page Six comentó que obtuvo documentos legales en los cuales Cher argumentaba que su hijo padecía abuso de sustancias y era incapaz de administrar sus propios recursos financieros.

"Cualquier fondo distribuido a Elijah se gastaba inmediatamente en drogas, dejándolo sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en riesgo su vida".

Allman objetó la solicitud de su madre un mes después, y explicó que si bien desde hace tiempo ha luchado contra sus adicciones y gastado su dinero de forma poco responsable, en la actualidad él se encuentra limpio y sobrio, por lo tanto una tutela de su patrimonio no era necesaria, además de que calificó a su madre como no apta para tal papel, por ser maniaco depresiva, como la calificó su nuera Mariangela King.

"[Cher] no es capaz de gestionar sus propios asuntos, y mucho menos los de Elijah, Hasta donde yo sé, ella nunca ha sabido el código de seguridad de su propia casa, no conduce, no prepara sus propias comidas, ni se viste sola y ha admitido que es una 'maníaco depresiva'", señaló King.