logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

Fotogalería

BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO", PREMIO PLATINO

Por El Universal

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
"CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO", PREMIO PLATINO

La serie "Chespirito: sin querer queriendo", que aborda la vida de Roberto Gómez Bolaños, obtuvo el Premio PLATINO del Público a Mejor Miniserie o Teleserie de Iberoamérica. 

Los galardones, que reconocen anualmente a lo mejor del cine y las series producidas en Iberoamérica, decidió reconocer a la historia protagonizada por Pablo Cruz y que muestra desde los orígenes del creador del "Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado", pasando por sus conflictos con sus dos parejas amorosas. 

"Es el premio más poderoso y por tanto trae un nivel de gratitud mayor por nuestra parte, sabiendo que hay tantas series chingonas nominadas", consideró Cruz en entrevista posterior con EL UNIVERSAL. 

El también actor de "El estudiante" y "La nave" apuntó que la serie le permitió ser visibilizado para más productores y que el público lo reconoce en la calle. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Chespirito: sin querer queriendo" se estrenó el año pasado en la plataforma de HBO Max donde el público la abrazó. Además de Cruz en el elenco se encontraban entre otros Juan Lecanda, como el émulo de Quico y Bárbara López, en el papel del símil de Florinda Meza.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década
    BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

    BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

    SLP

    PULSO

    BTS reunió a 50 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros durante su concierto en Ciudad de México.

    Bruno Mars lanza versión en español de Lo Arriesgo Todo
    Bruno Mars lanza versión en español de Lo Arriesgo Todo

    Bruno Mars lanza versión en español de Lo Arriesgo Todo

    SLP

    El Universal

    El condado de Clark declaró el 10 de abril como Día de Bruno Mars tras llenos en Las Vegas.

    Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis tras incendio fatal
    Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis tras incendio fatal

    Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis tras incendio fatal

    SLP

    El Universal

    El incendio en Plaza Fiesta Las Palmas dejó al menos cinco muertos y 38 heridos.

    Preparan fondeo de crucero por hantavirus en España
    Preparan fondeo de crucero por hantavirus en España

    Preparan fondeo de crucero por hantavirus en España

    SLP

    El Universal

    Los 14 españoles serán puestos en cuarentena en hospital militar de Madrid.