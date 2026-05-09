"CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO", PREMIO PLATINO
La serie "Chespirito: sin querer queriendo", que aborda la vida de Roberto Gómez Bolaños, obtuvo el Premio PLATINO del Público a Mejor Miniserie o Teleserie de Iberoamérica.
Los galardones, que reconocen anualmente a lo mejor del cine y las series producidas en Iberoamérica, decidió reconocer a la historia protagonizada por Pablo Cruz y que muestra desde los orígenes del creador del "Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado", pasando por sus conflictos con sus dos parejas amorosas.
"Es el premio más poderoso y por tanto trae un nivel de gratitud mayor por nuestra parte, sabiendo que hay tantas series chingonas nominadas", consideró Cruz en entrevista posterior con EL UNIVERSAL.
El también actor de "El estudiante" y "La nave" apuntó que la serie le permitió ser visibilizado para más productores y que el público lo reconoce en la calle.
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"Chespirito: sin querer queriendo" se estrenó el año pasado en la plataforma de HBO Max donde el público la abrazó. Además de Cruz en el elenco se encontraban entre otros Juan Lecanda, como el émulo de Quico y Bárbara López, en el papel del símil de Florinda Meza.
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