“CHICAS PESADAS” SE REENCUENTRAN EN UN ANUNCIO
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SIN RACHEL MCADAMS, PERO JUNTAS. LAS “CHICAS PESADAS” SE VOLVIERON A REUNIR, DESPUÉS DE 19 AÑOS, PARA REVIVIR ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MÁS ICÓNICOS DE LA CLÁSICA PELÍCULA JUVENIL EN UN VIDEO COMERCIAL. LINDSAY LOHAN, LACEY CHABERT Y AMANDA SEYFRIED ENCABEZAN EL CLIP EN EL QUE SUS PERSONAJES, AHORA YA EN UNA VERSIÓN ADULTA, SE ENCUENTRAN EN EL FUTURO. SE TRATA DE UNA PRODUCCIÓN PARA UNA CADENA DE SUPERMERCADOS CON LA QUE ANUNCIAN EL “VIERNES NEGRO” ANUAL.