logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADERIAC CONMEMORA SU 46 ANIVERSARIO

Fotogalería

ADERIAC CONMEMORA SU 46 ANIVERSARIO

Edicio impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

“CHICAS PESADAS” SE REENCUENTRAN EN UN ANUNCIO

Por El Universal

Noviembre 02, 2023 03:00 a.m.
A

SIN RACHEL MCADAMS, PERO JUNTAS. LAS “CHICAS PESADAS” SE VOLVIERON A REUNIR, DESPUÉS DE 19 AÑOS, PARA REVIVIR ALGUNOS DE LOS MOMENTOS MÁS ICÓNICOS DE LA CLÁSICA PELÍCULA JUVENIL EN UN VIDEO COMERCIAL. LINDSAY LOHAN, LACEY CHABERT Y AMANDA SEYFRIED ENCABEZAN EL CLIP EN EL QUE SUS PERSONAJES, AHORA YA EN UNA VERSIÓN ADULTA, SE ENCUENTRAN EN EL FUTURO. SE TRATA DE UNA PRODUCCIÓN PARA UNA CADENA DE SUPERMERCADOS CON LA QUE ANUNCIAN EL “VIERNES NEGRO” ANUAL.

no te pierdas estas noticias

KENDRICK LAMAR EN EL “TECATE PA’L NORTE 2024”
KENDRICK LAMAR EN EL “TECATE PA’L NORTE 2024”

KENDRICK LAMAR EN EL “TECATE PA’L NORTE 2024”

SLP

El Universal

Muere el hijo de Eka Daville
Muere el hijo de Eka Daville

Muere el hijo de Eka Daville

SLP

El Universal

RECOBRAN VIDA
RECOBRAN VIDA

RECOBRAN VIDA

SLP

EFE

LA TECNOLOGÍA HA CONSEGUIDO ANIMAR LA VOZ AL CANTANTE Y A LA GUITARRA DE THE BEATLES

DESCARTAN DROGAS EN SISTEMA DE PERRY
DESCARTAN DROGAS EN SISTEMA DE PERRY

DESCARTAN DROGAS EN SISTEMA DE PERRY

SLP

El Universal