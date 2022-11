Chris Evans revela su receta para ganar músculo después de los 40

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Disfrutando el éxito luego de su actuación en "The Gray Man" como el agente Lloyd Hansen y también prestándole su voz a Buzz Lightyear en "Lightyear", Chris Evans sigue con su rutina de ejercicios y su dieta sana, pero sin la rigurosidad necesaria para interpretar al "Capitán América" del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A los 41 años, el actor estadounidense luce radiante y ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo por la revista People. El anuncio no es sorpresivo, ya que el artista se mantiene en forma lejos de su personaje de superhéroe. Pero también ha confesado que ha perdido algo de músculo desde que no tiene los rigurosos entrenamientos para interpretar a Capitán América.

En contacto con algunos medios, el productor ha dicho que no es un gran cocinero pero le gusta prepararse una comida en particular. Según información recogida por Men's Journal, Chris Evans adora hacer huevos al pesto (condimento a base de albahaca) y uno de sus secretos para mantenerse en forma y seguir con hábitos saludables, es cambiar el aceite que se utiliza al freír los alimentos.

En lugar de colocar aceite de cocina en una sartén para hacer los huevos, el actor recubre la superficie con pesto, de esta manera sirve como aislante y tampoco se pegan los alimentos. Lo que utiliza Christopher Robert es la receta clásica: albahaca, aceite de oliva, ajo, piñones y queso parmesano. En cuanto al primer ingrediente, el protagonista de "Cellular" reconoce que la planta tiene importantes antioxidantes que contribuyen a prevenir daños celulares, enfermedades y el envejecimiento de la piel.

En cuanto a su masa muscular, los huevos son excelentes aliados para incorporar proteínas en cualquier dieta. Y eso es lo que sabe Evans, que los cocina de esta manera, para contribuir a la pérdida de grasa, reducir los niveles de inflamación, favorecer la construcción de músculo magro y nutrir la piel y el cabello.