Christian Nodal genera caos al llegar al Reclusorio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- El cantautor Christian Nodal acudió este día martes a la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Ciudad de México, acompañado de sus padres Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, para comparecer ante las autoridades competentes por el conflicto legal que tiene con Universal Music.

La citación se dio luego de que la Fiscalía General de la República abriera un proceso en contra del cantante y sus padres por la presunta falsificación de documentos, el pasado 14 de septiembre.

A su llegada junto a sus abogados, el intérprete de "No te contaron mal" no presto atención a la prensa fuera del recinto y al intentar avanzar sin dar declaraciones, los reporteros lo siguieron y su equipo de seguridad formó un cerco para abrirle paso hacia los juzgados.

Universal Music alega que las firmas del notario público, Luis Fernando Ruibal Coker, que aparecían en las certificaciones de 32 contratos presentados por la familia Nodal, no corresponden a su puño y letra, y sus entonces representantes legales, sus padres, habrían falsificado dichos contratos para adquirir los derechos de varios temas musicales del cantante.

Su asistencia a la cita en los juzgados en el Reclusorio Oriente evitó que la jueza encargada del caso pudiera girar una orden de aprehensión en su contra.