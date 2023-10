CHRISTIAN NODAL Y CAZZU PASAN NOCHE ROMÁNTICA EN MÉXICO

Christian Nodal y Cazzu viven una nueva etapa como padres y como pareja, desde el nacimiento de su hija en septiembre, no se habían presentado juntos a un evento público, ayer lo hicieron en México como parte de una noche con temática del Día de Muertos organizada por una conocida revista. Los cantantes no desfilaron por la alfombra negra, pero fueron captados dentro del evento muy acaramelados, y aunque esperaban verlos con su hija en brazos, esto no ocurrió.