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CHUCK NORRIS HOSPITALIZADO

Por El Universal

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
CHUCK NORRIS HOSPITALIZADO

El icónico actor y experto en combate, Carlos Ray Norris (mejor conocido a nivel mundial como Chuck Norris), fue ingresado de urgencia en un centro hospitalario de la isla de Kauai, en Hawái, tras sufrir una emergencia médica no especificada.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento TMZ, el suceso ocurrió de manera súbita durante las últimas 24 horas, lo que obligó a su traslado inmediato para recibir atención profesional.

A pesar de la incertidumbre inicial, personas con conocimiento directo de la situación informaron a la publicación estadounidense que el intérprete de 86 años se encuentra estable y (según los reportes médicos preliminares) mantiene un estado de ánimo positivo.

Este episodio ha generado una ola de preocupación global, dado que el actor recientemente celebró su cumpleaños el pasado 10 de marzo mostrando una vitalidad envidiable en sus plataformas digitales.

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Apenas unos días antes del incidente, Norris compartió un video entrenando donde declaró: "No envejezco, simplemente subo de nivel".

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