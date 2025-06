Chumel Torres desata debate con su comentario sobre el nombre de Andrés Manuel López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, se encuentra en la mira del ojo público por expresar durante el podcast "La Moreniza" su inconformidad al ser llamado "Andy".

"Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme 'Andy' es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre", dijo.

Sus palabras desataron un intenso debate en redes sociales y una oleada de críticas de distintos personajes, como el comunicador Chumel Torres, quien compartió un comentario picante referente a este tema.

El creador de contenido expresó con su característico sentido del humor, una opinión que causó revuelo sobre las declaraciones del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lanzando un dardo sobre los usos y costumbres de los nombres entre los mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Todos los que estuvimos en escuela pública sabemos que cuando alguien pide que no le digamos de una forma es precisamente cómo le vamos a decir", escribió el influencer.

A raíz de su comentario, el también comediante Adrián Marcelo respondió a su tuit diciendo: "Regla básica y universal. Que cayera en un error tan simple, dice mucho", y más tarde Chumel añadió: "Dice que nunca estuvo en prepa de gobierno el hommie".

Esta interacción ocasionó que los seguidores de ambos personajes se unieran a la conversación con todo tipo de comentarios: "También sabemos que si alguien quiere que le digan de una forma, solo tiene que decir que no le gusta que le digan así"; "El principio del bullying justificado"; "Aparte Andy ni se me hace mal apodo, no sé por qué llora tanto"; "También escuela privada... y en planteles militares peor"; "Y sí, en efecto, pero hay que ver la estrategia que está usando este personaje , hacerse la víctima para hacerse notar"; "Quiere que hablen de él, mejor es ignorarlo".