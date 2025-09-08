logo pulso
Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Giorgio Armani recibe un sentido adiós en Milán, donde su legado en la moda es recordado por admiradores y figuras destacadas.

Septiembre 08, 2025 01:54 p.m.
MILÁN (AP) — Cientos de admiradores y personalidades rinden homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien falleció la semana pasada los 91 años.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de AP.

