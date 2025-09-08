Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán
Giorgio Armani recibe un sentido adiós en Milán, donde su legado en la moda es recordado por admiradores y figuras destacadas.
MILÁN (AP) — Cientos de admiradores y personalidades rinden homenaje al diseñador de moda Giorgio Armani, quien falleció la semana pasada los 91 años.
