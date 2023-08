Cinco cintas para celebrar los 48 años de Charlize Theron

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- La ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Charlize Theron, ha demostrado que le gustan los retos y que no le importa sacrificar su belleza física para lograr que un personaje cobre vida a través de sus grandes actuaciones.

Charlize Theron Maritz nació en Gauteng, Sudáfrica, el 7 de agosto de 1975. Su carrera comenzó en el modelaje cuando apenas tenía 16 años y en la actuación inició a finales de los años noventa.

Si bien sus inicios no fueron nada sencillos, su tenacidad y belleza le abrieron las puertas en algunas producciones de mediana calidad, hasta que fue escalando hasta lograr éxitos y premios como el Oscar.

Para celebrar su cumpleaños número 48 recordemos cinco películas en la trayectoria de Charlize Theron.

1. "Monster" (2003)

Comenzamos con la gran actuación de la sudafricana, quien dio vida a la asesina serial llamada Aileen Wuornos. Su personificación le valió el aplauso de la crítica porque no sólo cambió su apariencia, sino que también subió algunos kilos para meterse de lleno en los zapatos de Wuornos. También actuó la actriz estadounidense Christina Ricci.

2. "Mad Max: Fury Road" (2015)

Esta cinta también recibió muchos premios de la academia y es la cuarte entrega de la saga que inició en 1979 con Mel Gibson originalmente; narra la historia de la humanidad en un mundo postapocalíptico que está en constante lucha por agua y gasolina. Protagonizaron la cinta Tom Hardy, Charlize Theron y Zoë Kravitz.

3. "Bombshell" (2019)

En plena ola del "MeToo", llegó esta cinta que cuenta las denuncias realizadas en contra de uno de los fundadores de Fox News y que logró unir a muchas mujeres para detener la impunidad en las altas esferas de los medios de comunicación. Tuvo las actuaciones de Charlize, Margot Robbie y Nicole Kidman.

4. "Mighty Joe Young" (1998)

Uno de sus primeros protagónicos fue esta cinta para Disney, cuya trama versa sobre un gorila gigante que es transportado junto a su cuidadora, desde África rumbo a California. Theron cautivó por su rostro nuevo y su buena química con las cámaras.

5. "North Country" (2005)

Una mujer que trabaja en las minas sufre constantemente el acoso sexual por parte de sus compañeros y ante la inacción de las autoridades emprende una demanda en contra de la empresa. También trabajaron Woody Harrelson, Frances McDormand, Amber Heard y Jeremy Renner.