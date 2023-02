Cinco películas para celebrar el cumpleaños de John Travolta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Hablar de John Travolta es hacer mención de uno de los actores más icónicos de las décadas de los años setenta y ochenta. Al menos tres de sus películas forman parte del selecto grupo de las obras maestras y sus papeles son recordados, aplaudidos, imitados e incluso, hechos memes.

John Joseph Travolta nació en Nueva Jersey el 18 de febrero de 1954. Su primera oportunidad llegó en la película "The devil's rain" (La lluvia del Diablo, 1975) sirvió como trampolín para lograr sus siguientes papeles.

Su rostro y carisma bastaron para llamar la atención de los productores y poco a poco fue demostrando que no solo se trataba de un hombre guapo que se veía bien a cuadro, sino que sabía actuar y podía diversificar sus papeles.

Este 18 de febrero, en medio de su cumpleaños 69, realizamos un recorrido por las películas más emblemáticas de John Travolta.

1. "Grease" (1978)

Uno de los musicales más recordados en la historia del cine es este. En español llevó el título de "Vaselina" y es una historia de amor en donde los protagonistas deben resolver sus diferencias para estar juntos. Su actuación a lado de Olivia Newton-John los convirtió en una de las mejores parejas de la pantalla grande y su soundtrack es de los más vendidos.

2. "Saturday Night Fever" (1977)

Un año antes, Travolta había protagonizado la película "Fiebre de sábado por la noche" cuya banda sonora es un icono de la música disco de los años setenta. Con temas de los Bee Gees, Travolta y Karen Lynn Gorney hacen un recorrido por la vida nocturna del Nueva York de la época y gracias a su papel de Tony Manero, logró su primera nominación a los premios Oscar.

3. "Look Who's Talking" (1989)

"Mira quien habla" fue la cuarta película más taquillera de ese año y significó el gran regreso de Travolta. La trama es sencilla: un taxista conoce a una joven madre primeriza que, tras romper con su pareja, se ve obligada a ser madre soltera y enfrentarse no solo a los retos de tener un bebé sino darse una segunda oportunidad en el amor. Todo, claro, narrado con comentarios de su bebé.

4. "Pulp Fiction" (1994)

Esta es una de las películas más reconocidas del cineasta Quentin Tarantino la cual contó con las actuaciones de Samuel L. Jackson y Uma Thurman. "Tiempos violentos" es además recordada por la escena del twist y por el meme de Travolta llegando a un lugar vacío.

5. "Domestic Disturbance" (2001)

Conocida en Hispanoamérica como "Enemigo en casa" esta cinta de suspenso narra la historia de un hombre que, tras su divorcio, su expareja contrae matrimonio, pero el hijo de ambos acusa a su padrastro de ser un asesino y Travolta buscará demostrar que su vástago no miente.